ЗМІ: документи про місію «Дефендера» втратив кандидат на посаду в НАТО

У Великій Британії журналісти оприлюднили ім’я британського чиновника, який у червні 2021 року втратив документи про військові операції в Чорному морі та Афганістані. За даними The Guardian, це високопосадовець Міністерства оборони Ангус Лепслі. Він був серед претендентів на посаду посла Британії в НАТО. Тепер, за повідомленнями, його шанси опинитися на відповідальній посаді невеликі.

Саме він забув папку з секретними паперами на одній із автобусних зупинок у графстві Кент неподалік від Лондона. Там їх знайшли невідомі, після чого передали телерадіокомпанії Бі-Бі-Сі, яка піддала ситуацію розголосу. Скандальність історії посилював той факт, що у втрачених матеріалах містилася інформація про місію есмінця «Дефендер» поблизу окупованого Росією Криму. За кілька днів до цього британський корабель демонстративно пройшов у водах поблизу анексованого півострова, які Росія називає своїми.

Щодо Лепслі триває перевірка. Його секретний допуск припинений, а сам він був переведений з Міністерства оборони до МЗС. У військовому відомстві він відповідав за оборонну політику в НАТО і в євроатлантичному регіоні в цілому.

Остаточну міру покарання для нього ще не визначили. Попередньо відомо, що з його боку не було ані наміру, ані тим більше шпигунства: вочевидь, як пишуть засоби інформації, він виявив недбалість. Міноборони дійшло висновку, що секрети Сполученого Королівства скомпрометовані не були.

Джерела в оборонній сфері Великої Британії незадоволені порівняно м’яким підходом до винуватця історії. «Раніше за таке повісили б», – цитує газета неназваного співрозмовника з військового відомства.

З оприлюднених компанією Бі-Бі-Сі даних випливало, що втрачені документи містили обговорення можливого маршруту «Дефендера». Учасники обговорення не виключали жорсткої реакції Росії на дії есмінця. «Як ми собі уявляємо можливу вітальну вечірку?» – цитує Бі-Бі-Сі фразу одного з учасників обговорення, співробітника британського Генштабу.

«Документи, знайдені в Кенті, підтверджують, що прохід був свідомим рішенням британського уряду, щоб показати підтримку України, попри можливі ризики», – констатує Бі-Бі-Сі, наголошуючи, що метою місії було не дратувати Росію, а підтримати свободу мореплавства, а також показати повагу територіальної цілісності України.

Газета The Telegraph раніше писала, що в британському уряді виникли розбіжності з приводу місії «Дефендера», і остаточне рішення ухвалив прем’єр Борис Джонсон.

Документи, всього близько 50 сторінок, були знайдені в купах сміття біля автобусної зупинки в Кенті. Як пише Бі-Бі-Сі, людина, яка їх знайшла, зрозумівши, що вони конфіденційні, передала їх до редакції.

Російська сторона різко відреагувала на дії британського есмінця, назвавши їх провокацією. Посол Росії в Лондоні поскаржився, що вони звели нанівець політичний діалог між Москвою і Лондоном, і сказав, що відносини між країнами досягли дна. Деякі російські політики і громадські діячі закликали в разі повторення таких інцидентів відкривати вогонь на ураження.