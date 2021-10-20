За добу від COVID-19 померли 495 українців, нових випадків – майже 19 тисяч

В Україні за минулу добу померли 495 пацієнтів зі встановленим діагнозом COVID-19, повідомляє Міністерство охорони здоров’я. Це на 43 смерті менше, ніж за добу 18 жовтня, коли була зафіксована рекордна добова смертність за весь час пандемії.

Також 19 жовтня виявили 18 912 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 1447 дітей і 435 медпрацівників.

Протягом доби госпіталізували 5468 людей, 7605 – одужали.

За добу провели понад 137 тисяч тестувань.

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, захворіли майже 2,68 мільйона людей, 61 843 – померли.