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Коронавірус

Невакциновані люди мають в 11 разів вищий ризик померти від коронавірусу штаму Дельта

Люди в захисних масках у Нью-Йорку. Жовтень 2021 року

Нещеплені люди мають в 11 разів вищий ризик померти від більш заразного й небезпечного Дельта-штаму коронавірусу, повідомляють Центри з контролю та профілактики захворювань Міністерства охорони здоров’я США (CDC).

Також за статистикою, у серпні невакциновані у шість разів частіше заражались вірусом. Ці показники справедливі для всіх вікових груп, хоча американці, старші за 80 років, мають найвищий ризик померти у разі зараження, зауважує ABC News.

При цьому 90 тисяч смертей у США, спричинені коронавірусом із червня по вересень в умовах послаблення пандемічних обмежень, можна було б відвернути вчасною вакцинацією, повідомляє USA Today із посиланням на дослідження Kaiser Family Foundation. Коронавірус став другою за поширеністю причиною смертей у цей період у США після серцево-судинних хвороб.

Лише 66,5% американців, старших за 12 років, повністю щелені від COVID-19, свідчать дані CDC. У США пандемія забрала 724 тисячі життів, у світі цей показник сягнув майже 4,9 мільйонів, свідчить статистика Університету Джонса Гопкінса.

Президент США Джо Байден отримує третю дозу вакцини. Білий дім, 27 вересня 2021 року
Президент США Джо Байден отримує третю дозу вакцини. Білий дім, 27 вересня 2021 року

Президент США Джо Байден днями заявив, що країна рухається у «правильному напрямку» в боротьбі з пандемією коронавірусу і висловився на захист вимог щодо вакцинації, які запроваджуються по всій країні у державних установах і великих корпораціях.

«Голос Америки» також раніше повідомляв, що проведення додаткового щеплення вакциною іншого виробника, ніж перших вакцинацій, є ефективним та безпечним. Нещодавно у США схвалили «дози-посилювачі» вакцин Pfizer/BioNTech, Moderna​ і Johnson & Johnson​.

У матеріалі використано джерела: CDC, ABC News, Johns Hopkins University, USA Today

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