У Росії добова кількість смертей від COVID-19 вперше перевищила 1000

16 жовтня у Росії підтвердили 1002 випадки смерті, пов’язаних з COVID-19, що є найвищим показником з початку пандемії.

Як повідомив регулятор, кількість нових випадків COVID-19, підтверджених за останні 24 години, також досягли рекордного рівня – 33 208. У цю статистику Москва включає анексований Росією Крим.

Від початку пандемії у Росії виявили майже 8 мільйонів випадків COVID-19, 222 315 людей померли. Це найвищий показник у Європі та п’ятий у світі.

Незалежні експерти вважають, що офіційна смертність в Росії через коронавірус занижується приблизно втричі.