У Росії 999 померлих від COVID-19 за добу: це максимальний показник за весь час пандемії

У Росії за останню добу від COVID-19 померли 999 людей. Також лікарі виявили 32 196 нових випадків захворювання коронавірусною інфекцією за добу. Це максимальні значення за весь час пандемії, повідомляє оперативний штаб по боротьбі з COVID-19.

Напередодні, 14 жовтня, за день зафіксували 31 299 нових випадків і 986 смертей.

Найбільше хворих у Москві – 6631 пацієнт, у Санкт-Петербурзі за добу виявили 2632 людини з COVID-19, у Підмосков’ї – 2110, в Нижегородській області – 695 і Свердловській – 575.

Загальна кількість хворих від початку пандемії в Росії досягла майже восьми мільйонів людей, померли від COVID-19 – 221 313 людей.