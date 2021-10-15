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Новини | Коронавірус

Число померлих від COVID-19 в Україні перевищило 60 тисяч – МОЗ

Минулої доби шпиталізували 4 947 людей, 4 591 людина одужала, 202 – померли

Від початку пандемії в Україні від COVID-19 померли 60 137 людей, захворіли – понад 2,6 мільйона, повідомляє Міністерство охорони здоров’я 15 жовтня.

Минулої доби в Україні виявили 13 624 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 1 177 дітей і 170 медпрацівників. За добу провели понад 80,7 тисячі тестувань.

Минулої доби шпиталізували 4 947 людей, 4 591 людина одужала, 202 – померли.

Найбільше хворих 14 жовтня виявили в Харківській (1492), Дніпропетровській (1332), Запорізькій (927) областях.

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