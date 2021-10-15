Коронавірус: Херсонська область перейшла у «червону» зону

У Херсонській області з 00 години 00 хвилин 15 жовтня встановлюється «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

Раніше цього тижня відповідне рішення ухвалила на позачерговому засіданні Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Як повідомляв заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін, у Херсонській області останніми днями по індикаторних показниках спостерігається перевищення ознак епідемічної небезпеки, що дало підстави для запровадження «червоного» рівня. Зокрема, перевищення фіксують по кількості госпіталізованих пацієнтів протягом останніх семи днів.

За даними МОЗ, зокрема, при запровадженні «червоного» рівня епідемічної небезпеки забороняється:

робота закладів громадського харчування, окрім адресної доставки і замовлень навинос,

робота ТРЦ й інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо,

робота закладів освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл,

робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів,

проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів,

робота закладів культури, окрім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.

Упродовж останніх тижнів захворюваність і смертність від COVID-19 зростає на всій території України. За добу 13 жовтня медики зафіксували майже 19 тисяч нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, померли 412 людей.