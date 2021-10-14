В Україні виявили майже 19 тисяч нових випадків COVID-19 – МОЗ

В Україні за минулу добу виявили 18 881 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 1 748 дітей і 368 медпрацівників, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Протягом доби 13 жовтня шпиталізували 4 633 людини, 7 630 – одужали, 412 людей померли, йдеться в повідомленні. За добу здійснили понад 117 тисяч тестувань.

Найбільше нових випадків минулої доби виявили у Харківській (1665), Дніпропетровській (1232), Одеській (1191), Львівській (1132), Житомирській (1107), Сумській (1003) областях.

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, захворіли 2 597 275 людей, 59 935 – померли.