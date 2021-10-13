Столичні лікарні з хворими на COVID-19 заповнені майже наполовину – Кличко

Відділення столичних лікарень, що приймають хворих на COVID-19, заповнені майже на 47 відсотків, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Ситуація із розповсюдженням коронавірусу в столиці і в Україні загалом стрімко погіршується. Сьогодні відділення столичних лікарень, що приймають хворих на COVID-19, заповнені майже на 47 відсотків. Щодня одна з опорних лікарень – Олександрівська, приймає понад 50 нових пацієнтів. А загалом в місті госпіталізують вже понад 300 хворих щодоби. Лікарі стверджують, що вірус став більш агресивним. Також набагато більше почало хворіти дітей», – сказав Кличко.

За його даними, на стаціонарному лікуванні в Києві з підтвердженим діагнозом COVID-19 перебувають 1837 пацієнтів. 1297 із них – у тяжкому стані, 30 хворих підключені до апарату штучної вентиляції легень, ще 155 пацієнтів – на неінвазивній штучній вентиляції легень. Кисневої підтримки потребують 1512 хворих.

За даними КМДА, минулої доби у Києві виявили 978 хворих на COVID-19, померли 19 людей. За час пандемії у столиці захворіли понад 240 тисяч людей, 5595 померли.