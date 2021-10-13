Освітян, які не вакцинуються від COVID-19 до листопада, відсторонять від роботи – МОЗ

Освітян, не вакцинованих від COVID-19 до листопада, відсторонять від роботи, повідомляє Міністерство охорони здоров’я з посиланням на міністра Віктора Ляшка.

За його словами, освітяни внесені до переліку професій, представники яких мають бути обов’язково вакциновані для повноцінної роботи.

«Якщо до листопада співробітники сфери освіти не матимуть щеплення проти COVID-19, то будуть відсторонені від роботи на період карантину без збереження заробітної плати. Вакцинація для освітян є можливістю не лише продовжувати працювати та надавати якісні знання учням. У першу чергу, йдеться про захист свого життя та здоров’я, безпеку дітей», – наголосив міністр.

Раніше Міністерство охорони здоров’я України затвердило перелік організацій, представники яких підлягають обов’язковій вакцинації проти COVID-19.

В ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що Національна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій пропонує Міністерству освіти і науки розіслати рекомендований лист для того, щоб перенести початок канікул у школах з 25 жовтня на 18 жовтня.

«Це дозволить нам стримати в певних відсотках активний епідпроцес, який сьогодні зафіксований на території нашої держави», – вважає міністр.

Віктор Ляшко наразі не зміг відповісти, скільки триватимуть осінні канікули.