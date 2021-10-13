В Україні виявили понад 16 тисяч нових випадків COVID-19, 471 людина померла – МОЗ

В Україні минулої доби виявили 16 309 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 1 588 дітей і 288 медпрацівників, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Протягом доби шпиталізували 4 901 людину, одужали – 6 462, померла 471 людина. Всього за добу провели понад 118,7 тисячі тестувань.

Найбільше випадків за останню добу виявили у Харківській (1526), Одеській (1525), Дніпропетровській (1344), Запорізькій (1048) областях і в Києві (978).

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, на COVID-19 захворіли понад 2,5 мільйонів людей, померли – 59 523.

У МОЗ додали, що 97% госпіталізованих із COVID-19 у вересні складають невакциновані.