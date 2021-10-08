Радуцький: МОЗ планує розширити перелік професій з обов’язковою вакцинацією від COVID-19

Голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації Михайло Радуцький повідомив, що Міністерство охорони здоров’я планує розширити перелік професій, для яких вакцинація від коронавірусної інфекції нового типу є умовою допуску до робочого місця.

«Надалі до переліку професій, для яких вакцинація є умовою допуску до робочого місця, планують внести усіх працівників державних установ, організацій та підприємств, соціальних працівників та співробітників поштових послуг», – написав Радуцький у фейсбуці.

Міністерство охорони здоров’я 7 жовтня затвердило перелік організацій, представники яких підлягають обов’язковій вакцинації проти COVID-19.