Росія знову оновила добовий рекорд смертності від COVID-19

У Росії за попередню добу, 5 жовтня, від коронавірусної інфекції нового типу померли 929 пацієнтів, повідомляє оперативний штаб у Москві. За офіційними даними, це новий рекорд за весь час пандемії.

Також лікарі зареєстрували понад 25 тисяч нових випадків захворювання.

Деякі російські регіони запроваджують обмеження, але на федеральному рівні про такі заходи не йдеться, заявив днями речник Кремля Дмитро Пєсков. Він закликав росіян вакцинуватися.

За офіційними даними оперативного штабу, від початку пандемії у Росії виявили понад 7,6 мільйона хворих на COVID-19. Померли понад 212 тисяч пацієнтів.

За даними Росстату, смертність від COVID-19 приблизно в два рази вища. Оцінка незалежних демографів, зроблена на основі відомостей про надмірну смертність, утричі вища за ту, що дає оперативний штаб, – кількість померлих оцінюється у понад 600 тисяч.

З кінця минулого року у Росії проходить вакцинація препаратами місцевого виробництва. За останніми даними, повністю вакциновані менш ніж 30 відсотків росіян, одну дозу отримали 33 відсотки.