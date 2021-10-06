МОЗ: в Україні виявили 12 662 нових випадки COVID-19, захворіли понад тисяча дітей

В Україні за минулу добу зафіксовано 12 662 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема захворіли 1186 дітей і 271 медпрацівник, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Також за минулу добу шпиталізували 3 745 людей, 4 630 – одужали, 320 людей померли.

5 жовтня провели понад 135,5 тисяч тестувань: методами ПЛР, ІФА, експрес-тестами.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1163), Одеській (1076), Дніпропетровській (964) областях, у Києві (792) і Запорізькій (783) області.

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, захворіли 2 482 518 людей, 57 526 – померли.