Львів не уникне «червоної» зони – мер

Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що входження міста в «червону» епідеміологічну зону «цілком ймовірне», зважаючи на ситуацію із захворюваністю на COVID-19.

За словами Садового, які 4 жовтня цитувала міська рада, за останні дні динаміка госпіталізацій і кількості виявлених позитивних ПЛР-тестів не є позитивною.

Всіх жителів просять вакцинуватись від коронавірусу, «адже серед нових поступлень у лікарнях – понад 95% пацієнтів не були вакцинованими».

«Ми «червоної» зони не уникнемо, ми вже у неї входимо. Думаю, за декілька днів питання буде стояти жорсткіше, бо є ріст захворюваності. По кількості людей, які мають позитивний ПЛР-результат, динаміка негативна, також є велике завантаження по лікарнях. Станом на ранок (4 жовтня – ред.) у лікарні швидкої допомоги було 372 людей госпіталізовано. За останню добу було госпіталізовано 35 людей, а не виписано нікого. Така динаміка зберігається останні два дні», – сказав Садовий.

Станом на 4 жовтня у Львові та на Львівщині підтверджено 152 841 випадок інфікування коронавірусною хворобою, 3 940 людей померли.