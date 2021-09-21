Ляшко: вакцинація від COVID-19 в Україні може стати обов’язковою

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко допустив, що в Україні можуть запровадити обов’язкову вакцинацію від COVID-19.

«Допускаю», – сказав міністр, відповідаючи на запитання ведучого в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV ввечері 20 вересня.

«Сьогодні вакцинація безкоштовна і добровільна. Питання можливості введення певних категорій професій до складу декретованих також розглядається. Це контингент, який може приходити на роботу після проходження повного курсу вакцинації проти певних інфекційних хвороб. Такі варіанти розглядаються, але ми взяли досвід ЄС і США: коли вводяться обмеження, але вони не працюють для вакцинованих», – заявив Ляшко.

Крім того, міністр допустив імовірність вакцинації серед підлітків, починаючи від 12 років.

За його словами, у пріоритеті будуть люди від 60 років, оскільки 82% усіх смертей – серед цієї категорії.

Міністр також повідомив, що уряд найближчим часом розгляне проєкт змін до Кримінального кодексу, щоб запровадити окрему статтю за підроблення COVID-сертифікатів.

Ляшко наголосив, що в Україні більше ніж 99% смертей від COVID-19 зафіксовано серед тих, хто не був вакцинований.

«На сьогодні COVID-19 – це пандемія невакцинованих людей», – сказав міністр.

За даними МОЗ, в Україні від початку вакцинальної кампанії від COVID-19 повністю вакциновано майже 5,2 мільйона людей, одну дозу отримали понад 6,3 мільйона.

Щеплення в Україні проводять чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech і AstraZeneca (Covishield, SKBio). Всі вони передбачають введення двох доз препарату.

У МОЗ закликають українців вакцинуватися перед можливою новою хвилею захворюваності на COVID-19, до якої може призвести штам «дельта».