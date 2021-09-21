Коронавірус: в Україні за добу зробили понад 108 тисяч щеплень

В Україні за останню добу від COVID-19 вакцинували ще 108 736 людей. Одну дозу отримали майже 63 тисячі людей, повністю імунізовані – 45,8 тисячі, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Від початку вакцинальної кампанії, за даними МОЗ, в Україні щеплено 6 366 925 людей, з них отримали одну дозу – 6 366 923 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 198 661 людина.

Щеплення в Україні проводять чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech і AstraZeneca (Covishield, SKBio). Всі вони передбачають введення двох доз препарату.

У МОЗ закликають українців вакцинуватися перед можливою новою хвилею захворюваності на COVID-19, до якої може призвести штам «дельта».