Радіо Свобода Weekly: Нові карантинні правила з 20 вересня – як працюватимуть заклади освіти та різниця ковід-сертифікатів

«Марш рівності»​ 2021 у Києві

«Марш рівності» 2021 – правозахисна хода у Києві в рамках форуму «КиївПрайд2021». Учасники вимагали дієвого законодавства щодо злочинів на ґрунті нетерпимості до ЛГБТ+ та інших груп. Зокрема імплементації законопроєкту №5488, що передбачає покарання за подібні кримінальні дії.

Марш рівності своєю участю підтримали посли щонайменше трьох західних держав: Великої Британії, Швеції і Нідерландів. Поліція повідомляє, що захід пройшов без порушень. Як це було – у трансляції Радіо Свобода.

Російські вибори без вибору. За кого проголосують ОРДЛО й окупований Крим?

17 вересня стартували вибори до Державної Думи Росії, які тривають три дні. Щоб проголосувати, з окупованого Донецька організували 825 автобусних рейсів для тих жителів ОРДЛО, які отримали російські паспорти. Україна проведення виборів на території ОРДЛО не визнає.

Відкрилися дільниці і в окупованому Криму, і це волевиявлення Україна вважає нелегітимним. Як і за кого агітували в Криму найбільше? Хто з півострова хоче потрапити в російський парламент? І чому політологи радять не називати це волевиявлення виборами? Читайте.

Україна може звільнити Донбас військовим шляхом – Сергій Гармаш

Президент Росії Володимир Путін використовує людей Донбасу і не лише у спонуканні голосувати. Це стверджує представник Донецька у ТКГ з мирного врегулювання Сергій Гармаш. Він наголошує: Росія розікрала окуповані території України, і «убиває їх у всіх сенсах» – економічно, соціально, екологічно, ментально.

Як та для чого Росія використовує Донбас? Чому Путіна і Лаврова вже не влаштовують Мінські угоди і «формула Штайнмаєра»? Та чим загрожує Росії загострення конфлікту на Донбасі? Про це – у програмі «Суботнє інтерв’ю».

Територіальна оборона в Україні: «гарматне м'ясо» чи фактор стримування для Путіна?

Ймовірність широкомасштабної військової агресії з боку Росії зберігається. Про це активно заговорили навесні, коли Кремль сконцентрував поблизу українських кордонів стотисячне угруповання військ. Градус напруги з часом знизився, але, за словами президента Володимира Зеленського, військових Росія не відвела. Про загрозу згадали ще раз уже у вересні, під час проведення російсько-білоруських навчань «Захід-2021». Паралельно з ними посилилися обстріли в зоні бойових дій на Донбасі. Як вибудовувати оборону, якщо потенційно небезпечні відразу кілька тисяч кілометрів кордону? До чого готують бригади тероборони? Читайте.

Далі коротко:

Стартують «Репід Трайдент»: 20 вересня на Яворівському полігоні 6 тисяч військових із 15-ти країн-партнерів візьмуть участь у масштабних військових навчаннях.

На озброєння ЗСУ взяли станцію виявлення «Фенікс-1». Міністр оборони заявив, що «Фенікс-1» «буде очима наших дивізіонів протиповітряної оборони».

Україна може отримати від США систему «Залізний купол», пише Politico. В ОП вже заявили, що це є «першим результатом» візиту Зеленського до США.

«Схеми» на «Харківобленерго». Хто і як заробляє на підприємстві, і чому держава заплющує на це очі?

Аномальні цифри у платіжках для побутових споживачів – і водночас заниження на папері обсягів споживання електричної енергії великими підприємствами. А ще переплата під час закупівель – на мільйони гривень. «Схеми» виявили одразу кілька схем ймовірного нечесного заробітку на «Харківобленерго» – компанії, головним контролером якої виступає держава.

Чи знає про це Фонд держмайна – як основний акціонер? І чи намагається втрутитись? І які шанси у «Харківобленерго» зрештою бути приватизованим – у межах ще донедавно анонсованої «великої приватизації Зеленського»? У розслідуванні «Схем».

Далі кілька новин, які ви могли пропустити:

Уряд погодив проєкт бюджету на 2022 рік. Середньомісячна зарплата в 2022 році сягне 15 258 гривень, очікують в уряді, середній курс долара в наступному році становитиме 28,6 гривні.

Селітра, яка зруйнувала кілька кварталів у Бейруті, належала фірмі з орбіти бізнесмена з Дніпра, повідомляють OCCRP.

Вже наступної весни надрукований на 3D принтері з волокон українського титану синьо-жовтий стяг відправиться на Місяць разом із частиною місії Spacebit. До слова, обладнання, яким досліджуватимуть поверхню небесного тіла, також виготовлене в Україні.

Залишки синього кита віком у 1350 років віднайшли українські вчені поблизу станції «Академік Вернадський». Це значить, що тварина померла, заставши вікінгів і цивілізацію майя.

Понад половина повнолітніх українців не планує вакцинуватися від COVID-19. Згідно з опитуванням, оприлюдненим Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, таких 56.5%.

Оновлені карантинні правила почнуть діяти 20 вересня

Нижче основні правила карантину, які діятимуть в Україні ↓

– Ковід-сертифікати матимуть два варіанти: «жовтий» – після першого щеплення, і «зелений» – після повної вакцинації.

– Навчальні заклади у разі «жовтого» рівня епіднебезпеки працюватимуть, якщо щонайменше 80% працівників матимуть «жовті» чи «зелені» сертифікати. У «червоних» зонах – якщо 100% працівників мають «зелений» COVID-сертифікат. Детальніше.

– Робота закладів: бмеження «жовтого» рівня не стосуватимуться закладів, де всі відвідувачі та 80% працівників матимуть документ про вакцинацію. За «червоного» рівня – всі працівники й відвідувачі повинні мати «зелені» сертифікати.

– В’їзд до України: люди, які перетинають кордон України або в’їжджають із окупованих територій, зможуть не проходити період самоізоляції, якщо мають «зелений» чи «жовтий» ковід-сертифікат.

ПЦУ запустила мобільний застосунок «Моя церква»

Православна церква України запустила офіційний мобільний застосунок «Моя церква», який уже доступний до завантаження на пристрої. Він складається з розділів, що мають «найбільший запит у вірян»: у ньому є мапа храмів, календар церковних свят та молитви.

З Києва до Канева на швидкісному теплоході. Чи є майбутнє у такої туристичної атракції?

З Києва до Канева і назад на один день по дніпрових хвилях із вітерцем, насолоджуючись мальовничими краєвидами.

Перетворити річкові мандрівки на «родзинку» внутрішнього туризму взялися у Міністерстві культури спідьно з Державним агентством розвитку туризму. У разі успішного запуску обіцяють уже наступного року запустити два регулярних річкових маршрути – Київ-Канів та Київ-Чорнобиль. Детальніше – за лінком.

Кілька історичних матеріалів:

Американський комік на НВО висміяв Лукашенка і почав збір коштів для репресованих білорусів

Ведучий популярного телевізійного шоу Last Week Tonight на телеканалі HBO Джон Олівер уперше після пандемії повернувся у студію і присвятив цілий випуск висміюванню Олександра Лукашенка та розпочав онлайн-кампанію проти його режиму в Білорусі. Ця кампанія солідарності з білорусами називається Belarusbearforce («Білоруська ведмежа сила»).

Її символ – плюшевий ведмедик, схожий на того, який скинули на Білорусь шведські активісти у 2012 році. На футболці ведмедика зображені дві картоплі та морквина посередині – «це улюблені овочі фермера Лукашенка в цілком випадковій конфігурації. Якщо вам здається, що вони схожі на щось іще, – то це говорить про вас самих», – пожартував комік. Як це було – у матеріалі.

Чемпіонка світу з шахів судиться з Netflix через «Хід королеви»

Грузинська чемпіонка світу з шахів Нона Ґапріндашвілі позивається до Netflix через неправду в серіалі «Хід королеви». У серіалі ствержується, що чемпіонка світу серед жінок «ніколи не зустрічалася з чоловіками». В той час як Ґапріндашвілі до 1968 року змагалася щонайменше з 59 шахістами-чоловіками, в тому числі з 10 гросмейстерами. Також вона вважає образою те, що в серіалі вона названа «росіянкою», попри те, що сценаристи знали, що вона грузинка. Ґапріндашвілі вимагає від Netflix п’ять мільйонів доларів компенсації і вилучення епізодів, в яких подана неправдива інформація про її досягнення.

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