Коронавірус: США зібралися змінити політику в’їзду до країни – для іноземців через вакцинацію

Адміністрація президента США Джо Байдена збирається змінити політику в’їзду до країни, значно обмежену через пандемію COVID-19, від листопада, підтвердив повідомлення ЗМІ координатор Білого дому з питань нового коронавірусного захворювання Джефф Заєнц.

За його словами, після переходу на нову політику іноземці-прибульці до Сполучених Штатів Америки будуть повинні довести повну завершену вакцинацію від COVID-19 схваленими у США вакцинами, а водночас також тест на відсутність коронавірусу, не старший від трьох календарних днів, – незалежно від місця, з якого подорожні будуть прибувати до США.

Крім того, сказав Заєнц, від авіакомпаній будуть вимагати збирати контактні дані подорожніх, щоб полегшити відстеження можливих контактів заражених осіб.

Дотепер прибуття до США іноземців із більш ніж трьох десятків країн із низки регіонів світу, зокрема країн ЄС і «шенгену», Великої Британії, Індії, Китаю і ще низки країн, було просто заборонене – навіть у випадку, якби людина на шляху до США з інших частин світу лише здійснювала пересадку в міжнародній зоні аеропорту в цих країнах.

Винятки стосувалися, наприклад, власників дозволів на постійне проживання у США і ще деяких обмежених категорій.

Із іншого боку, наразі не забороняється прибуття іноземців без вакцинації з усіх інших країн світу, незалежно від епідемічної ситуації там (за умови, що в них не буде пересадки в «заборонених» країнах). Зі зміною політики від них, крім «свіжого» тесту (США, на відміну від інших країн, визначають чинність ПЛР чи антигенних тестів не в годинах, а в календарних днях – три дні), надалі буде вимагатися й повна вакцинація визнаною вакциною.

Також, за новим планом, дещо ускладниться процедура повернення до США для невакцинованих громадян чи постійних мешканців країни – вони, як і раніше, матимуть право на в’їзд і без вакцинації і незалежно від місця відправлення, але муситимуть тестуватися двічі: і протягом одного дня перед відправленням, і після прибуття до Америки.

Нова політика має на меті змінити суворі обмеження, які ще на початку 2020 року запровадив тодішній президент США Дональд Трамп і пізніше підтвердив чинний президент Джо Байден. Вони спричинилися до закликів, у першу чергу, з країн Європи – американських союзниць, – які не обмежували до такої міри в’їзд громадян США, – а також і з боку авіакомпаній, зокрема американських, які потерпали від значного скорочення пасажирообігу.