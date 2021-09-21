З 23 вересня понад 85% освітніх закладів Львівщини призупинять навчання

З 23 вересня з понад 2200 закладів освіти Львівщини близько 310 продовжать працювати у звичному режимі. Решта, а це понад 85%, призупинять навчання, повідомила Львівська обласна державна адміністрація.

Згідно з рішенням Державної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, органи місцевого самоврядування зобов’язані зупинити навчальний процес у тих закладах освіти, де склад працівників не вакцинований на 80% хоча б однією дозою.

Повний курс вакцинації пройшли 44% освітян Львівщини. 37% отримали першу дозу вакцини.

У Львівській області функціонує близько 1100 шкіл і лише 10% з них зможуть продовжити навчання на живо. Зокрема у Львові, лише у 10 школах провакциновані 80% освітян і ці заклади продовжать навчання. У школах, де є незначний відсоток вакцинації, Львівська міськрада відкриватиме окремі пункти щеплень.

«Відповідно до положень постанови Кабміну № 1236, навчальний заклад при «жовтому» рівні епіднебезпеки може працювати у звичному режимі у разі, якщо 80% персоналу (і педагогів, і допоміжного) отримали хоча би одну дозу вакцини від ковіду. На Львівщині є майже 1100 шкіл і з них, на жаль, лише трохи більше 10 % зможуть продовжувати навчання офлайн. У інших ж шкіл будуть вимушені канікули», – заявив директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис.

За словами Олега Когута, регіонального координатора з питань вакцинації від коронавірусної інфекції на Львівщині, в області є всі можливості у найкоротші терміни провакцинувати необхідну кількість педагогів.

Щодня у Львівській області збільшується кількість випадків захворювання на COVID-19. Понад тиждень у регіоні показник кількості шпиталізованих становить 75% при допустимій нормі – 50%. Від 93 до 98% госпіталізованих з коронавірусом мешканців Львівщини не є вакцинованими.

У зв’язку з поширенням коронавірусної інфекції, з 00:00 години 23 вересня по всій території Україні буде запроваджений «жовтий» рівень епідеміологічної небезпеки. Відповідно до рішення Уряду, діятиме адаптивний карантин, що триватиме до 31 грудня цього року.

«Жовтий» епідеміологічний рівень забороняє масові заходи за участі більше однієї особи на 4 м2; площі будівлі чи території; заповненість кінозалів і залів інших культурних закладів понад 50% місць; заповненість спортзалів та фітнес-центрів не більше ніж 1 людина на 10 м2; при цьому носіння маски в громадських приміщеннях та транспорті, а також дотримання дистанції в 1,5 метра обов’язкове.