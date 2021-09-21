«Жовта» зона з 23 вересня: у МОН назвали умови відвідування шкіл

Міністерство освіти і науки нагадало правила відвідування шкіл в умовах «жовтого» рівня епідемічної небезпеки, який Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила запровадити з 23 вересня на всій території України.

При «жовтому» рівні епідемічної небезпеки відвідування закладів освіти здобувачами освіти дозволено за умови наявності не менш ніж у 80% працівників закладу освіти одного з документів:

жовтого COVID-сертифіката, який підтверджує щеплення однією дозою дводозної вакцини (генерується через портал «Дія»);

зеленого COVID-сертифіката, який підтверджує повний курс однодозної чи дводозної вакцини (генерується через портал «Дія»);

міжнародного свідоцтва про вакцинацію (видається сімейним лікарем після отримання повного курсу щеплення від COVID-19);

довідки 063 (видається сімейним лікарем після щеплення однією дозою дводозної вакцини);

COVID-сертифіката про одужання особи від зазначеної хвороби (сертифікати генеруватимуться після настання відповідної технічної можливості).

З урахуванням дати введення дози вакцини строк чинності жовтих COVID-сертифікатів становить 120 днів, зелених сертифікатів – 365 днів, нагадали у МОН.

COVID-сертифікати, видані на підставі щеплення дводозною вакциною, набувають чинності з дня вакцинації, однодозною вакциною – з 14-го дня після вакцинації.

Термін дії сертифіката про одужання від COVID-19 становитиме 180 днів зі врахуванням дати підтвердження захворювання тестом.

У МОН повідомили, що зараз міністр Сергій Шкарлет проводить нараду з керівниками департаментів (управлінь) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій щодо рішення комісії з ТЕБ і НС. За підсумками наради обіцяють надати «додаткову інформацію».

21 вересня Державна комісія з ТЕБ і НС вирішила запровадити «жовтий» рівень епідемічної небезпеки з 23 вересня на всій території України.

Загалом за час пандемії в Україні захворіли близько 2,4 мільйона людей, понад 55 тисяч – померли.

На позачерговому засіданні 20 вересня уряд ухвалив рішення про продовження адаптивного карантину до 31 грудня.