Радуцький: у Раді вакциновані менше ніж 50% народних депутатів

Менше ніж 50% народних депутатів вакциновані від коронавірусного захворювання COVID-19, заявив голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький.

В ефірі телеканалу ICTV ввечері 20 вересня він назвав ганьбою ситуацію, коли Верховна Рада пише закони, які вимагають від людей вакцинуватися і носити маски, а сама цього не виконує.

«Перед входом у зал Верховної Ради потрібно перевіряти: якщо ти вакцинований – заходь, якщо ж не вакцинований – за власний кошт здай антиген-тест. 15 хвилин – і заходь, якщо не захворів. І так кожні два дні. Це найкраща мотивація», – сказав Радуцький.

Напередодні віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк запропонувала обмежити доступ до роботи у парламенті невакцинованим людям.

«Хочу звернути увагу на те, щоб, можливо, ми допускали до роботи Верховної Ради тільки вакцинованих осіб або осіб із ПЛР-тестом, зробленим за 72 години. Таким чином ми теж будемо спонукати керівників інших підприємств, державних органів, до вакцинації, заохочувати людей вакцинуватися, щоб зберегти якомога більше життів в Україні», – сказала вона.

За даними МОЗ, в Україні від початку вакцинальної кампанії від COVID-19 повністю вакциновано майже 5,2 мільйона людей, одну дозу отримали понад 6,3 мільйона.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко допустив, що в Україні можуть запровадити обов’язкову вакцинацію від COVID-19.