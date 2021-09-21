Західні області перебувають найближче до «червоного» рівня епіднебезпеки – МОЗ

На даний час найближче до «червоного» рівня епідемічної небезпеки в Україні перебувають західні області, зокрема, Чернівецька, Волинська, Івано-Франківська і Тернопільська, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в ефірі телеканалу ICTV.

За його словами, 21 вересня відбудеться засідання комісії ТЕБ і НС, яка розглядатиме позицію МОЗ щодо встановлення на території України «жовтого» рівня епідемічної небезпеки.

«Якщо це буде схвалено, то через два дні на території країни буде введено «жовтий» рівень. У цьому рівні буде прописано і дозволено бізнесу обирати, як працювати за карантинними обмеженнями. Наприклад, кінотеатри – 50% заповненості або ж ти вакцинуєш свій колектив і маєш 100% заповненості», – сказав Ляшко.

Він додав, що такі ж правила стосуватимуться масових заходів, громадського харчування, де встановлюватимуть обмеження за кількістю людей, і релігійних заходів.

«Освітні заклади можуть працювати, якщо 80% педагогів будуть вакциновані, якщо невакциновані – закриваються», – пояснив міністр.

За його словами, коли буде «червоний» рівень епіднебезпеки, «там питання вибору бізнесу немає: або закриваються, або вакцинують своїх працівників і тих, хто відвідує заклади.



«Не хочеш вакцинуватися – робиш ПЛР-тест або антиген-тест, який підтягується в електронний сертифікат, але це власним коштом», – сказав голова МОЗ.

На позачерговому засіданні 20 вересня уряд ухвалив рішення про продовження адаптивного карантину до 31 грудня.