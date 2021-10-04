Харків у лідерах серед хворих на COVID-19 – влада каже про високу заповненість лікарняних ліжок

Завантаженість лікарень у Харківській області через захворюваність на COVID-19 становить приблизно 69 відсотків, тоді як по місту деякі лікарні заповнені майже на 95%. Про це Радіо Свобода повідомив директор департаменту охорони здоров’я Харківської облдержадміністрації Максим Хаустов.

«Якщо казати, то це і 13-та лікарня, і 17-та, і 25-та, і диспансер радіаційного захисту», – зазначив Хаустов.

За його словами, кількість вільних ліжок – цифра динамічна, когось виписують, хтось додається.

На Харківщині нині 18 лікарень приймають хворих на COVID-19. Однією з останніх була відкрита так звана Чорнобильська лікарня – Обласний диспансер радіаційного захисту. До оперативного резерву її додали минулого тижня. Головна лікарка закладу Ірина Пірогова повідомила, що наразі шукають лікарів, аби додати ще три бригади. Медзаклад заповнено на 100% – 170 ліжок зі 170-ти за першу добу після відкриття.

«Надходять саме киснево залежні. На концентраторі – невеликий відсоток, усі інші – на потоковому кисні», – зазначила Пірогова.

Від сьогодні також запрацював шпиталь ветеранів війни, який передбачений ще на 260 місць.

Як каже волонтерка Наталія Попова (керує проєктом допоми хворим, що з певних причин лікуються вдома – ред.), цього може не вистачити.

«Кожна нова лікарня для нашого регіону – це плюс доба до вирішення питання. Якщо в нас немає плану розгортання стаціонарів поза (лікарнями – ред.), – палац спорту, якісь криті арени, то нас очікують 200 смертей за добу в рамках всієї України», – зазначила Попова.

У свою чергу, в облдержадміністрації повідомляють, що ведуть переговори із Міністерством охорони здоров’я щодо госпільної бази. На черзі у резерв дві лікарні – центральна у місті Ізюм під Харковом та відомча лікарня, яка належить «Укрзалізниці». За минулої хвилі саме в останній лікарні виникли питання щодо фінансування та відсутності кисневих трас. Нині ж, за даними чиновників, щодо кисню проводяться монтажні роботи, та за кілька днів медзаклад буде готовий приймати пацієнтів.

За даними Міністерства охорони здоров’я, минулої доби на Харківщині виявлено 592 випадки захворювання на COVID-19, 358 з яких – мешканці Харкова. Через велику кількість хворих від неділі Харків перевели у «помаранчеву зону».