Коронавірус: в Україні виявили 11 809 хворих за добу

В Україні протягом доби виявили 11 809 хворих на коронавірусну хворобу – такі дані Міністерства охорони здоров’я.

Крім того, напередодні госпіталізували 2 692 людей, 203 померли, 3 469 – одужали. Серед нововиявлених хворих: 1 104 дитини та 235 медичних працівників.

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«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1159), Львівській (1102), Дніпропетровській (965), Одеській (762) та Запорізькій (692) областях», – йдеться в повідомленні.

За добу здійснили 46 962 ПЛР-тести, 11 787 тестів методом ІФА та 32 354 еспрес-тестів на антиген до коронавірусу.

Загалом за час пандемії в Україні захворіли понад 2,44 мільйона людей, 56 649 людей померли.