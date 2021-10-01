COVID-19: Африка відстає за вакцинацією, Росія входить у «найгіршу» хвилю

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) повідомляє, що темпи вакцинації в Африці зростають, але країни континенту все ще відстають від більшості інших держав.

У половині африканських країн лише 2% населення або й менше повністю вакциновані від коронавірусу. 15 із 54 країн континенту зробили щеплення щонайменше 10% населення.

Координатор вакцинації ВООЗ в Африці Річард Міхіго сказав, що останні дані свідчать про деякі успіхи, але ще є довгий шлях до досягнення мети – 40% повністю вакцинованих до кінця року.

Інші частини світу продовжують стикатися з новини хвилями коронавірусної інфекції, переважно пов’язаними з дуже заразним варіантом COVID-19, штамом «дельта». Нинішня хвиля пандемії в Росії буде найгіршою з усіх, сказав спеціаліст з інфекційних хвороб доктор Євген Тимаков, прогнозуючи, що ситуація стабілізується до середини грудня. 30 вересня у Росії зафіксували найвищу за весь час пандемії добову смертність – 867 людей забрала коронавірусна інфекція.

Австралія оголосила, що знову відкриє свій міжнародний кордон, починаючи з листопада. Австралія запровадила одні з найжорсткіших обмежень на кордоні у світі 20 березня 2020 року. Прем’єр-міністр Скотт Моррісон 1 жовтня заявив, що настав час «повернути австралійцям життя».