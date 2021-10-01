Коронавірус: ще майже 130 тисяч людей зробили щеплення в Україні

В Україні за останню добу від COVID-19 вакцинували ще 129 533 людини. Одну дозу отримали 72 268 людей, повністю імунізовані 57 265 людей, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Згідно з повідомленням, протягом доби працювали 897 мобільних бригад, 2 976 пунктів щеплення, 346 центрів вакцинації по всій країні.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 072 803 людини, з них отримали одну дозу – 7 072 801 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 674 722 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 12 747 523 щеплення.