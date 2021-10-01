Добова захворюваність на COVID-19 перевищила 12 тисяч випадків – МОЗ України

Протягом доби 30 вересня в Україні виявили 12 034 нових хворих на коронавірусну хворобу, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1225), Львівській (794), Запорізькій (770) Донецькій (745) та Дніпропетровській (725) областях», – йдеться в даних відомства.

Серед хворих – 1 059 дітей та 248 медпрацівників.

Також протягом минулої доби госпіталізували 2 637 людей, 172 хворих померли, 3 264 – одужали.

Загалом за час пандемії в Україні захворіли понад 2,4 мільйона людей, 56 446 людей померли.