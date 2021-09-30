Принаймні одне щеплення від COVID-19 вже отримали майже 78% вчителів – Шкарлет

Принаймні одну дозу вакцини від COVID-19 вже отримали майже 78% вчителів. Про це у своєму телеграмі написав міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.

«Високий рівень вакцинації працівників закладів загальної середньої освіти (повний цикл) у Луганській області – 67,9%, у місті Київ – 62,6%, Полтавській – 61,8%, Черкаській – 60,8%, Житомирській – 58,6%, Харківській – 58,3%», – повідомив він.

За даними МОН, найбільше невакцинованих працівників закладів загальної середньої освіти – у Львівській області (44,3%), Херсонській (39%) та Івано-Франківській (31,4%).

29 вересня міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що майже шість тисяч шкіл ще не досягли показника вакцинації своїх співробітників проти COVID-19, рекомендованого урядом.

При «жовтому» рівні відвідування закладів освіти здобувачами освіти буде дозволено за умови наявності не менш ніж у 80% працівників закладу освіти одного з обов’язкових документів, які доводять, що вони вакциновані чи перехворіли на COVID-19.

Якщо в закладі освіти менш ніж 80% працівників, які мають один із необхідних документів, навчання має продовжуватися з використанням технологій дистанційного навчання, повідомили у МОН.

Уряд скасував умову про наявність 80% вакцинованого персоналу для закладів дошкільної освіти, 1-4 класів закладів загальної середньої освіти і спеціальних шкіл.