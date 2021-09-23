«На нас тиснуть, а ми боїмося». Чому українські педагоги не хочуть вакцинуватися?

Із 23 вересня проводити навчання у класах чи аудиторіях зможуть лише ті заклади, 80% колективу яких отримали щонайменше одну дозу щеплення. Проте, за даними Міністерства охорони здоров’я, нині вакциновані менше від половини від усіх працівників сфери освіти. Чому українські педагоги не поспішають робити щеплення і чого очікувати школам та університетам, де вакцинація йде повільними темпами?

Як працюватимуть заклади освіти?

Україна переходить у «жовту» зону епідемічної небезпеки, коли офлайн-навчання дозволяється за умови, якщо не менш ніж 80% педколективу матимуть один із необхідних документів, що засвідчує щеплення чи одужання. При цьому, як запевнили у Міністерстві освіти і науки у відповідь на інформаційний запит Радіо Свобода, навчальні заклади не закриватимуться.

«Якщо в закладі освіти менш ніж 80% працівників, які мають один із необхідних документів, освітній процес має продовжуватися з використанням технологій дистанційного навчання», – йдеться у повідомленні МОН.

Дитячі садочки, початкова школа і спеціальні заклади освіти залишаються працювати у звичному режимі з дотриманням протиепідемічних норм. На них вимога щодо 80% вакцинованого колективу не поширюється, і такий фортат роботи зберігатиметься навіть у «червоній» зоні.

«Вихованці дитсадків, учні початкової школи та спеціальних закладів освіти потребують безпосереднього контакту з педагогічними працівниками. Тривала «дистанційка» для наймолодших може призвести до непоновлюваних втрат у навчанні», – повідомляє МОН.

Ситуація в регіонах

За даними керівників областей, через низькі темпи вакцинації освітян більшість навчальних закладів не готові до проведення звичних уроків у класах.

Київщина. В області функціонують 1255 закладів освіти, лише у половині з них 80% педколективів вакцинувалися.

В області функціонують 1255 закладів освіти, лише у половині з них 80% педколективів вакцинувалися. Чернігівщина. Із 413 шкіл області лише в третині щепилися 80% педколективів. Загалом щеплення щонайменше однією дозою отримали 64% освітян.

Із 413 шкіл області лише в третині щепилися 80% педколективів. Загалом щеплення щонайменше однією дозою отримали 64% освітян. Львівщина. Загалом у регіоні функціонують 1 100 шкіл. Лише в 10% шкіл вакциновані понад 80% вчителів.

Загалом у регіоні функціонують 1 100 шкіл. Лише в 10% шкіл вакциновані понад 80% вчителів. Прикарпаття. В Івано-Франківській області працюють 1066 закладів освіти. Лише у 123 з них 80% працівників отримали щеплення.

Вчителі «за» і «проти» щеплення

Валентина, вчителька фізики з Маріуполя, перенесла коронавірус у важкій формі. Пֹ’ֹять тижнів, які вона провела у лікарні, були ваговим аргументом зробити щеплення.

«Я розуміла, що, можливо, після хвороби якийсь відсоток антитіл в мене ще був. Але коли є можливість себе захистити, особливо напередодні навчального року, то це треба робити обов’язково. Щоб не наражати на небезпеку себе, колег та зберегти школи відкритими», – вважає педагог.

Її колега, вчителька молодших класів однієї з київських шкіл Наталія щеплення також зробила, хоча, як розповіла вона у розмові з Радіо Свобода, вакцинуватися їй наполегливо радила адміністрація школи.

«Директор нас усіх викликав і сказав, щоб ми щепилися. Якщо ні, то, будь ласка, приходьте з ПЛР-тестами, хто відмовляється», – розповідає педагог.

Скільки освітян в Україні отримали щеплення?

Одну дозу вакцини отримали – 49%.

Повністю вакциновані – 39%.

Для порівняння:

Італія та США – майже 90%.

Польща та Франція – понад 80%.

Греція – майже 75%.

Дані МОЗ України.

Аргументи антивакцинаторів

Продивившись дописи у освітянських групах в соцмережах, можна навести кілька тез затятих противників щеплення у навчальних закладах.

«На вчителів тиснуть, і їх шантажують».

«Якщо освітяни мають вакцинуватися, тоді чому довідку про щеплення не вимагають від батьків учнів. Виходить, що джерело інфекції – це вчителі».

«Вся увага сконцентрувалась на педагогах, натомість ніхто не звертає увагу, який відсоток вакцинованих серед депутатів, чиновників, поліцейських тощо».​

Чому не вакцинуються?

Що гальмує вакцинацію серед працівників сфери освіти? Чому освітяни не бажають щеплюватися проти коронавірусної інфекції? Такі запитання Радіо Свобода поставило кільком експертам.

Ірина Міньковська, засновниця харківського освітнього центру для педагогів, батьків і дітей «Я і моя школа», називає дві причини:

Страх . Вчителі, з якими вона спілкувалася, не впевнені у якості і безпечності вакцини.

. Вчителі, з якими вона спілкувалася, не впевнені у якості і безпечності вакцини. Примус. На думку освітянки, він викликає супротив з боку педколективу.

«Вчителям висувають такі вимоги, що вони не зможуть далі працювати. Всі розуміють, що на адміністрацію також тиснуть. Досвід минулого року показав, що важко підтримувати хороші результати навчання і вимагати якісної роботи педколективів, коли навчальний заклад переходить на дистанційне навчання. Виходить замкнене коло. Тиск з одного боку, з іншого – хто нестиме відповідальність за наслідки», – каже Ірина Міньковська.

Федір Лапій, інфекціоніст, фахівець з питань імунізації, вважає, що відмова від вакцинації:

Відображає загальну кризу в освіті. Це стосується як середньої, так і вищої школи. Педагоги, каже він, як прогресивна верства населення мали б, навпаки, виконувати просвітницьку функцію, натомість вони зволікають зі щепленням чи, гірше, вороже сприймають його.

Це стосується як середньої, так і вищої школи. Педагоги, каже він, як прогресивна верства населення мали б, навпаки, виконувати просвітницьку функцію, натомість вони зволікають зі щепленням чи, гірше, вороже сприймають його. Частина освітян воліють працювати онлайн. За словами імунолога, деяким педагогам вигідно саботувати вакцинацію.

«Що стосується розмов про страхи вчителів і тиск на них з боку адміністрації, то мені ця позиція нагадує «двієчника», який не виконав домашнє завдання і тепер вигадує нісенітниці, аби уникнути покарання.

Це може говорити несвідомий школяр, але не вчитель. Було достатньо часу піти і зробити щеплення. Вакцини були доступні для освітян вже навесні. Попереджали про складну осінь. Але вчителі чомусь керуються міфами і надуманими страхами», – стверджує Федір Лапій.

Сергій Горбачов, освітній обмудсман, наголошує, що формування будь-яких списків про щеплення серед освітян, є незаконним. А школи закрити не можуть, це буде вважатися проявом самодіяльності місцевих чиновників. Відмова педагогів від щеплення, на його думку, це:

Результат антивакцинальної пропаганди і низький рівень обізнаності.

«До мене надходить багато скарг від освітян. Маю копію листа Полтавського обласного департаменту освіти про те, що там змушують подавати дані про вакцинацію вчителів. Це абсолютно протиправно. Але директори шкіл і керівники районних управлінь освіти є досвідченими людьми, вони розуміють, що такий документ можна оскаржити у суді. Тому вони не видають таких наказів, а усно тиснуть і погрожують, що також є незаконним», – каже Сергій Горбачов.

Де вихід?

Розірвати замкнене коло можливо, якщо перевести це питання у правову площину, стверджує освітній омбудман. Тоді можна на законних підставах порушувати питання про те, що людина, яка має велику кількість контактів, має обов’язково отримати щеплення.

22 вересня на засіданні уряду міністр охорони здоровֹ’я Віктор Ляшко заявив, що МОЗ затвердить перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких мають пройти через обовֹֹֹֹ’язкову вакцинацію. Це стосується освітян, працівників міністерств, органів влади та місцевих державних адміністрацій.