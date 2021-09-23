В усіх регіонах України встановлюється «жовтий» рівень епіднебезпеки

В усіх регіонах України з 23 вересня встановлюється «жовтий» рівень епідемічної небезпеки. Як повідомила раніше пресслужба уряду, епідемічна ситуація в країні стрімко погіршується, а вакцинація на сьогодні є найефективнішим способом протидії COVID-19.

Голова уряду Денис Шмигаль заявив, що «обмеження «жовтої» та «червоної» зон не поширюватимуться на ті заклади, де персонал та відвідувачі вакциновані, мають негативний тест або підтвердження нещодавно перенесеної хвороби».

«Жовтий» рівень передбачає такі обмеження:

заборону масових заходів за участю понад однієї людини на 4 квадратних метри площі території або наповненістю залу понад дві третини місць

не більше від чотирьох людей за столиком в закладі громадського харчування, а відстань між столами – мінімум 1,5 метри

кінотеатри та інші заклади культури працюватимуть із заповненістю залів менше за дві третини місць або 50% місць у залі

спортивні зали та фітнес-центри за умови обмеження кількості відвідувачів з розрахунку одна людина на 10 квадратних метрів площі

При цьому обмеження жовтого рівня не будуть застосовуватися, якщо всі учасники та мінімум 80% персоналу мають одну або дві дози або ж зроблений у рамках 72 годин ПЛР чи експрес-тест.

Загалом за час пандемії в Україні захворіли близько 2,4 мільйона людей, понад 55 тисяч – померли.

На позачерговому засіданні 20 вересня уряд ухвалив рішення про продовження адаптивного карантину до 31 грудня.