Уряд підтримав пропозицію МОЗ щодо обов’язкової вакцинації представників окремих професій

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерству охорони здоров’я визначити перелік професій, які підлягатимуть обов’язковій вакцинації. Таке рішення пролунало на засіданні Кабінету міністрів 22 вересня.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, виступаючи на засіданні, зазначив, що 80% представників пріоритетних груп, на які поширювався перший етап вакцинальної кампанії, вже отримали принаймні одну дозу щеплення.

Йдеться про медиків, військовослужбовців, співробітників Міністерства внутрішніх справ, Національної гвардії, Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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«В інших органах державної влади, на жаль, ситуація не така оптимістична. Тому за результатами нашої ранкової урядової наради пропонуємо започаткувати впровадження обов’язкових профілактичних щеплень проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, зокрема, для працівників закладів освіти, працівників міністерств та інших центральних органів виконавчої влади та їхніх структурних підрозділів, а також місцевих державних адміністрацій», – сказав Ляшко.

Він стверджує, що цей підхід узгоджується з чинним українським законодавством, пославшись на статтю 12 закону «Про захист населення від інфекційних хвороб». Міністр також нагадав, що в квітні цього року Європейський суд із прав людини визнав обґрунтованим покарання батьків за обов’язкову вакцинацію дітей.

«ЄСПЛ у квітні цього року підтвердив положення нашого національного законодавства, що обов’язкова вакцинація є законною і може бути необхідною в демократичних суспільствах та не протирічить конвенції про захист прав людини і основоположних свобод», – додав урядовець.

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Він попросив уряд підтримати відповідне протокольне доручення.

Шмигаль, вислухавши виступ Ляшка, підсумував, що наказ МОЗ про обов’язкову вакцинацію представників окремих професій набуде чинності.

«Прошу секретаріат зафіксувати рішення з відповідним дорученням Кабінету міністрів на МОЗ щодо визначення переліку відповідних категорій професій, які будуть підлягати обов’язковій вакцинації», – сказав він.

Від початку вакцинальної кампанії, за даними МОЗ, в Україні щеплено 6 435 427 людей, з них отримали одну дозу – 6 435 425 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 246 164 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 11 681 589 щеплень.