Президент США скликає віртуальний саміт щодо COVID-19

Президент США Джо Байден проведе 22 вересня віртуальний саміт щодо COVID-19 і, як очікується, оголосить про нові зобов’язання щодо надання вакцин іншим країнам.

Виступаючи на Генеральній асамблеї ООН 21 вересня, Байден сказав, що Сполучені Штати виділили понад 15 мільярдів доларів на глобальну протидію COVID-19, щоб профінансувати надання більш ніж 160 мільйонів доз вакцини для інших країн.

Як передає Reuters, Сполучені Штати підштовхують світових лідерів до цілі щодо вакцинації 70 відсотків населення планети до 2022 року. Віртуальний саміт Байдена пов’язаний зі сплеском COVID-19 в Сполучених Штатах, де напередодні повідомлялося про близько 137 тисяч нових випадків, щодня – понад 2300 смертей.

Очікується, що світові лідери, присутні нині на Генсамблеї ООН, 22 вересня ухвалять рішення про скликання екстреного засідання країн «Групи семи» для вирішення проблеми нерівності щодо вакцин.

Так, охоплення вакцинацією в Африці залишається на рівні 5 відсотків, в той час як 80 відсотків з 5,5 мільярда доз вакцини в світі було застосовано в країнах з високим і вищим за середній рівнем доходу. У червні лідери G7 пообіцяли виділити мільярд доз вакцини бідним країнам. Поки що виконано лише 15 відсотків від обіцяного.