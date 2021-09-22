У МОЗ повідомили про схему фальшивих COVID-сертифікатів – за підробки платили по 6 тис грн

На Дніпропетровщині викрито схему підробки COVID-сертифікатів, повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

«Медпрацівниця та її знайомий рекламували свої послуги в групових чатах декількох месенджерів. Вони пропонували отримати міжнародний COVID-сертифікат із занесенням у базу даних Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) без вакцинації за 6000 грн. За 1500 грн вони пропонували COVID-сертифікат без внесення даних до ЕСОЗ. Наразі правоохоронці встановлюють осіб, що скористалися послугами шахраїв. За місцями роботи та проживання правопорушників працівники поліції провели обшуки. Вилучені мобільні телефони, банківські картки, зразки сертифікатів про вакцинацію та «чорнові» записи. Відкрите кримінальне провадження. Вирішується питання щодо оголошення підозри фігурантам», – йдеться в повідомленні.

У МОЗ закликали українців уникати таких ситуацій і не купувати підробні ПЛР-тести або COVID-сертифікати.

Від початку вакцинальної кампанії, за даними МОЗ, в Україні щеплено 6 435 427 людей, з них отримали одну дозу – 6 435 425 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 246 164 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 11 681 589 щеплень.