Коронавірус: в Україні за добу зробили понад 116 тисяч щеплень

В Україні за останню добу від COVID-19 вакцинували ще 116 005 людей. Одну дозу отримали майже 68 502 людей, повністю імунізовані – 47 503 людини, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Від початку вакцинальної кампанії, за даними МОЗ, в Україні щеплено 6 435 427 людей, з них отримали одну дозу – 6 435 425 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 246 164 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 11 681 589 щеплень.

Щеплення в Україні проводять чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech і AstraZeneca (Covishield, SKBio). Всі вони передбачають введення двох доз препарату.

У МОЗ закликають українців вакцинуватися перед можливою новою хвилею захворюваності на COVID-19, до якої може призвести штам «дельта».