За добу в Україні виявили 6 754 хворих на COVID-19

Протягом доби 21 вересня в Україні виявили 6 754 нових хворих на коронавірусну хворобу, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (774), Дніпропетровській (556), Донецькій (460), м. Київ (456), Львівській (449) та Одеській (442) областях», – йдеться в даних відомства.

Серед хворих – 625 дітей та 125 медпрацівників.

Також протягом минулої доби госпіталізували 2 175 людей, 105 хворих померли, 2 096 – одужали.

«За добу протестовано методом ПЛР – 36 642 осіб, методом ІФА – 11 347 осіб», – йдеться в повідомленні.

Загалом за час пандемії в Україні захворіли понад 2,36 мільйона людей, 55 161 людей померли.