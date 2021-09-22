Наявність 80% вакцинованого персоналу не поширюється на дитсадки і 1-4 класи шкіл – уряд

Кабінет міністрів України скасував умову про наявність 80% вакцинованого персоналу для закладів дошкільної освіти, 1-4 класів закладів загальної середньої освіти і спеціальних шкіл, повідомило Міністерство освіти і науки.

«Неодноразово наголошував на тому, що вихованці дитсадків, учні початкової школи і спеціальних закладів освіти потребують безпосереднього контакту з педагогічними працівниками. Тривала «дистанційка» для наймолодших може призвести до непоновлюваних втрат у навчанні. Тому за моєю ініціативою та за підтримки уряду сьогодні були внесені відповідні зміни до постанови КМУ», – заявив очільник МОН Сергій Шкарлет.

Зокрема, йдеться про такі зміни:

умова щодо наявності 80% вакцинованого персоналу не поширюватиметься на заклади дошкільної освіти, спеціальні заклади загальної середньої освіти, 1-4 класи закладів ЗСО. Вони продовжуватимуть працювати в очному форматі з дотриманням протиепідемічних норм;

такий «виняток» діятиме при «жовтому» та «червоному» рівнях епіднебезпеки.

Із 23 вересня Україна переходить у «жовтий» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19. У зв'язку з цим уряд оновив карантинні умови, зокрема щодо роботи закладів освіти.

При «жовтому» рівні відвідування закладів освіти здобувачами освіти буде дозволено за умови наявності не менш ніж у 80% працівників закладу освіти одного з обов’язкових документів, які доводять, що вони вакциновані чи перехворіли на COVID-19.

Якщо в закладі освіти менш ніж 80% працівників, які мають один із необхідних документів, навчання має продовжуватися з використанням технологій дистанційного навчання, повідомили у МОН.

Там додали, що відповідно до урядової постанови при «жовтому» рівні епідемічної небезпеки забороняється:

відвідування закладів освіти здобувачами освіти в разі, коли на самоізоляції через контакт із пацієнтом з підтвердженим випадком COVID-19 перебуває більш ніж 50% здобувачів освіти та персоналу закладу освіти;

проведення в закладах освіти масових заходів (вистав, свят, концертів) за участю здобувачів освіти з більш ніж однієї групи (класу) та за присутності глядачів (відвідувачів).

У МОН закликали свідомо поставитися до необхідності вакцинації, «адже сьогодні COVID-19 стає «пандемією невакцинованих».

21 вересня Державна комісія з ТЕБ і НС вирішила запровадити «жовтий» рівень епідемічної небезпеки з 23 вересня на всій території України.

На позачерговому засіданні 20 вересня уряд ухвалив рішення про продовження адаптивного карантину до 31 грудня.