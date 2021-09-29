В Україні 6 тисяч шкіл не досягли рекомендованого показника вакцинації співробітників – МОЗ

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявляє, що майже шість тисяч шкіл ще не досягли показника вакцинації своїх співробітників проти COVID-19, рекомендованого урядом.

«Перебуваючи у «жовтій» зоні епіднебезпеки понад 900 шкіл досягли 100-відсоткового охоплення співробітників вакцинацією хоча б однією дозою вакцини. Відповідно, отримавши повний курс вакцини, вони завершать повний курс вакцинації і зможуть працювати навіть у разі впровадження «червоного» рівня епіднебезпеки», – сказав Ляшко на засіданні уряду 29 вересня.

З 23 вересня Україна перейшла у «жовтий» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19. У зв'язку з цим уряд оновив карантинні умови, зокрема щодо роботи закладів освіти.

При «жовтому» рівні відвідування закладів освіти здобувачами освіти буде дозволено за умови наявності не менш ніж у 80% працівників закладу освіти одного з обов’язкових документів, які доводять, що вони вакциновані чи перехворіли на COVID-19.

Якщо в закладі освіти менш ніж 80% працівників, які мають один із необхідних документів, навчання має продовжуватися з використанням технологій дистанційного навчання, повідомили у МОН.

Уряд скасував умову про наявність 80% вакцинованого персоналу для закладів дошкільної освіти, 1-4 класів закладів загальної середньої освіти і спеціальних шкіл.