Словенія призупиняє використання вакцини Johnson & Johnson через смерть 20-річної жінки

Словенія оголосила про тимчасове припинення вакцинації від COVID-19 препаратом Johnson & Johnson (J&J) після того, як 20-річна жінка померла від крововиливу в мозок та тромбів через кілька днів після щеплення.

Міністр охорони здоров’я Янез Поклукар 29 вересня заявив, що використання вакцини призупиняють до з’ясування усіх деталей, пов’язаних з цим летальним випадком.

Однак «переваги продовжують перевищувати ризики», додав Поклукар.

За повідомленнями ЗМІ, жінка потрапила до лікарні 27 вересня у важкому стані, за кілька днів після того, як їй зробили щеплення вакциною J&J.

У Словеній вже підтвердили одну смерть, як пов’язану з цим препаратом. Загалом же цією вакциною у країні щепили понад 120 тисяч людей.

Після запровадження в країні ковід-сертифікатів популярність вакцини J&J, яка вимагає лише одного щеплення, у Словенії зросла. У тому числі і серед працівників державного сектору.

На фоні зростання попиту уряд схвалив закупівлю ще 100 тисяч доз вакцини.

На сьогодні у Словенії заплановані акції проти вакцинації та обмежень на коронавірус. На них може вплинути повідомлення про останню смерть.

Словенія, країна з населенням у 2 мільйони, повністю вакцинувала майже 48 відсотків з них, що нижче, ніж у багатьох інших країнах ЄС. В останні тижні у країні спостерігається зростання кількості нових випадків COVID-19.