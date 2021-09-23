COVID-19: у США схвалили бустерну дозу вакцини для певних груп населення

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та ліків США (FDA) дозволило ревакцинацію COVID-19 для певних верств населення, включаючи людей старше 65 років.

У рішенні 22 вересня FDA надало дозвіл на екстрене використання вакцини, виробленої Pfizer-BioNTech, для введення в якості бустерної.

Дозвіл надається тільки американцям віком 65 років і старше, молодим людям з супутніми захворюваннями і людям, чия робота піддає їх високому ризику зараження COVID-19 (медичні працівники, вчителі, працівники продуктових магазинів, люди, які працюють з бездомними, в притулках або в’язницях).

Схвалення FDA отримано після того, як група незалежних експертів, скликана минулого тижня, проголосувала за рекомендацію бустерної дози для людей, найбільш вразливих до тяжких випадків COVID-19.

Дозвіл FDA на екстрене застосування отримано на тлі намірів адміністрації Джо Байдена щодо введення третьої дози майже всім дорослим американцям для підвищення імунітету через поширення більш заразного «дельта»-штаму.

FDA заявило, що американці, вакциновані Pfizer-BioNTech, мають право на третю дозу через шість місяців після отримання другого щеплення. Пропозиція адміністрації Байдена передбачала робити це через вісім місяців.

Рішення FDA поширюється тільки на вакцину Pfizer-BioNTech. Регулюючі органи США пізніше ухвалять рішення про бустери і для людей, які прощепилися Moderna або Johnson & Johnson.

Дані, надані урядом Ізраїлю, що почав введення бустерної дози кілька тижнів тому, свідчать про вагомі аргументи на користь такого щеплення для людей 65 років і старше. Але існує менше доказів, що додаткові щеплення приносять суттєву користь молодим людям з супутніми захворюваннями.

Бустерні програми зазнали критики і з боку Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), що виступає проти третього щеплення для людей в багатих країнах в час, коли люди в бідніших країнах все ще чекають своїх перших доз. ВООЗ закликала до мораторію на видачу бустерів, поки бідніші країни не прощепляться.