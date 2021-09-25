США почали кампанію з додаткової вакцинації від COVID-19

У Сполучених Штатах почали пропонувати бустерні щеплення вакцини виробництва Pfizer/BionTech проти COVID-19 мільйонам людей похилого віку та інших вразливих американців. Кампанія почалася через день після того, як федеральні органи охорони здоров’я схвалили додаткові щеплення.

Президент США Джо Байден 24 вересня закликав тих, хто має право на додаткову вакцинацію, отримати її, зазначивши, що він сам планує щепитися знову якомога швидше.

Виступаючи у Білому домі, Байден додав, що наразі право на бустер-щеплення мають 60 мільйонів американців. Додаткову дозу надають через щонайменше шість місяців після останньої вакцини, що робить її вже доступною приблизно 20 мільйонів людей сьогодні.

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Центри США з контролю та профілактики захворювань (CDC) 23 вересня схвалили бустерні щеплення Pfizer для людей віком від 65 років, мешканців будинків престарілих, медичних працівників та осіб віком від 50 до 64 років, які мають додаткові ризики через проблеми зі здоров’ям.

У Сполучених Штатах використовуються три вакцини проти COVID-19. Зараз регулятори ще оцінюють, чи дозволити бустерні щеплення препаратами Moderna та Johnson & Johnson.

Наразі 182 мільйонів американців повністю вакциновані, це дорівнює 55% населення. Три чверті людей, старших від 12 років – нижній віковий поріг для вакцинації – вже отримали першу дозу.

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Бустерні щеплення пропонуються на тлі побоювань, що ефективність вакцини з часом зменшується у той час, як більш заразний штам «дельта» стає домінуючим.

Представники американської системи охорони здоров’я кажуть, що вакцини забезпечують надійний захист, і переважна більшість нових хворих на COVID-19, госпіталізованих та померлих не були вакциновані.