У Росії зафіксований новий рекорд смертності від COVID-19

У Росії зафіксований новий рекорд добовий рекорд смертності від коронавірусної інфекції нового типу – упродовж 23 вересня COVID-19 забрав життя 828 громадян цієї країни.

Число нових випадків перевищило 21 тисячу на день, офіційно загальна кількість інфікованих з початку пандемії наближається в Росії до позначки в 7,5 мільйонів осіб.

У Росії зафіксовано новий сплеск захворюваності на COVID-19. За офіційними даними, зростання на 6-7% спостерігається у 36 регіонах, в тому числі і в Москві.

У Росії повністю вакциновані 43 мільйона людей (29% населення), це менше за середньосвітовий рівень вакцинації (43,7%). Росіян вакцинують препаратами російського виробництва (насамперед «Спутнік V»), вакцини з інших країн там недоступні.