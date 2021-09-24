МОЗ: першою дозою вакциновано 80% медиків та 62% освітян

Станом на 24 вересня першу дозу вакцини від COVID-19 отримали 80% медиків та 62% освітян. Про це журналістам розповів головний санітарний лікар країни Ігор Кузін.

Він зазначив, що дві дози вже отримали 63% медиків та 42% освітян.

Головний санлікар зауважив, що в останні тижні темпи вакцинації сповільнилися, але зараз знову нарощуються.

«За останній тиждень +22% до вакцинації першою дозою. Відновлення темпів зростання вакцинації очікується у вересні-жовтні», – наголосив Кузін.

Він додав, що наступного тижня має бути затверджений перелік професій, для яких вакцинація від COVID-19 буде обов’язковою.

Від початку вакцинальної кампанії, за даними МОЗ, в Україні щеплено 6 624 028 людей, з них отримали одну дозу – 6 624 026 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 355 959 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 11 979 985 щеплень.

Щеплення в Україні проводять чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech і AstraZeneca (Covishield, SKBio). Всі вони передбачають введення двох доз препарату.

Протягом доби 23 вересня в Україні виявили 9 058 нових хворих на коронавірусну хворобу. Госпіталізували 2 060 людей, 140 хворих померли, 2 415 – одужали.

Загалом за час пандемії в Україні захворіли понад 2,37 мільйона людей, 55 424 людини померли.