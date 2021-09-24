МОЗ: за добу в Україні виявили понад 9 тисяч хворих на COVID-19

Протягом доби 23 вересня в Україні виявили 9 058 нових хворих на коронавірусну хворобу, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (948), Дніпропетровській (889), Львівській (715), Одеській (622) та Донецькій (602) областях», – йдеться в даних відомства.

Серед хворих – 849 дітей та 137 медпрацівників.

Також протягом минулої доби госпіталізували 2 060 людей, 140 хворих померли, 2 415 – одужали.

«За добу протестовано методом ПЛР – 40 578 осіб, методом ІФА – 10 574 осіб», – йдеться в повідомленні.

Загалом за час пандемії в Україні захворіли понад 2,37 мільйона людей, 55 424 людини померли.