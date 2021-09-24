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Новини | Коронавірус

Чотирьом областям загрожує перехід до «червоної» зони – Кузін

Ознаки «помаранчевого» рівня епіднебезпеки демонструють вже дев’ять регіонів, зазначив Кузін

Чотирьом областям загрожує перехід до «червоної» зони епіднебезпеки. Про це журналістам розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін.

«Є певна частина регіонів, які нині є в зоні ризику входження вже навіть до «червоного» рівня епіднебезпеки. Це – Житомирська, Луганська, Львівська та Харківська області. Ці регіони можуть перейти до «червоного» рівня протягом двох-трьох тижнів», – зазначив Кузін.

Він додав, що ознаки «помаранчевого» рівня епіднебезпеки демонструють вже дев’ять регіонів.

За словами Кузіна, цього тижня зафіксовано найбільший приріст хворих на COVID-19 у цьому році: на 68% – нових випадків захворювання, 51% – зростання госпіталізації.

Однак, як запевнив головний санлікар країни, наразі навантаження на систему охорони здоров’я є контрольованим. Він зазначив також, що 95% відсотків пацієнтів з COVID-19 у лікарнях – невакциновані.

Протягом доби 23 вересня в Україні виявили 9 058 нових хворих на коронавірусну хворобу. Госпіталізували 2 060 людей, 140 хворих померли, 2 415 – одужали.

Загалом за час пандемії в Україні захворіли понад 2,37 мільйона людей, 55 424 людини померли.

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