Чотирьом областям загрожує перехід до «червоної» зони – Кузін

Чотирьом областям загрожує перехід до «червоної» зони епіднебезпеки. Про це журналістам розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін.

«Є певна частина регіонів, які нині є в зоні ризику входження вже навіть до «червоного» рівня епіднебезпеки. Це – Житомирська, Луганська, Львівська та Харківська області. Ці регіони можуть перейти до «червоного» рівня протягом двох-трьох тижнів», – зазначив Кузін.

Він додав, що ознаки «помаранчевого» рівня епіднебезпеки демонструють вже дев’ять регіонів.

За словами Кузіна, цього тижня зафіксовано найбільший приріст хворих на COVID-19 у цьому році: на 68% – нових випадків захворювання, 51% – зростання госпіталізації.

Однак, як запевнив головний санлікар країни, наразі навантаження на систему охорони здоров’я є контрольованим. Він зазначив також, що 95% відсотків пацієнтів з COVID-19 у лікарнях – невакциновані.

Протягом доби 23 вересня в Україні виявили 9 058 нових хворих на коронавірусну хворобу. Госпіталізували 2 060 людей, 140 хворих померли, 2 415 – одужали.

Загалом за час пандемії в Україні захворіли понад 2,37 мільйона людей, 55 424 людини померли.