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Новини | Коронавірус

Коронавірус: понад 153 тисячі людей зробили щеплення минулої доби в Україні

Від початку вакцинальної кампанії, за даними МОЗ, в Україні щеплено 6 624 028 людей

В Україні за останню добу від COVID-19 вакцинували ще 153 628 людей. Одну дозу отримали 96 986 людей, повністю імунізовані 56 642 людини, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Від початку вакцинальної кампанії, за даними МОЗ, в Україні щеплено 6 624 028 людей, з них отримали одну дозу – 6 624 026 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 355 959 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 11 979 985 щеплень.

Щеплення в Україні проводять чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech і AstraZeneca (Covishield, SKBio). Всі вони передбачають введення двох доз препарату.

У МОЗ закликають українців вакцинуватися перед можливою новою хвилею захворюваності на COVID-19, до якої може призвести штам «дельта».

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