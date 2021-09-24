ВООЗ рекомендувала третій препарат для лікування пацієнтів з ризиком тяжкої форми COVID-19

Група експертів Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) рекомендувала лікування препаратом Regeneron («Регенерон») COVID-пацієнтам із високим ризиком госпіталізації і тяжкохворим пацієнтам без природних антитіл.

Рекомендації ВООЗ, опубліковані 24 вересня в Британському медичному журналі (BMJ). Вони базуються на даних великого британського дослідження і трьох інших досліджень, які ще не пройшли експертну оцінку.

Випробування показали, що коктейль синтетичних антитіл Regeneron знижує ризик госпіталізації для невакцинованих, літніх пацієнтів або пацієнтів з ослабленим імунітетом та тих, чий організм не здатний на повноцінну «імунну відповідь».

«Регенерон» – лишень третій препарат від COVID-19, рекомендований ВООЗ. У липні організація дала «зелене світло» серії ліків, які пригнічують небезпечну надмірну реакцію імунної системи. У вересні 2020 року ВООЗ рекомендував кортикостероїди для лікування пацієнтів з COVID-19.

Препарат Regeneron, який продається швейцарським фармацевтичним гігантом Roche, привернув увагу експертів, коли його дали тодішньому президентові США Дональдові Трампу, який торік був госпіталізований з COVID-19.

У липні Японія стала першою країною, яка повністю схвалила лікування антитілами пацієнтів з COVID-19 від легкого і середнього ступеня тяжкості перебігу хвороби. Великобританія схвалила такий препарат минулого місяця. Він отримав екстрене або тимчасове застосування в низці інших країн, зокрема у США, Індії, Швейцарії та Канаді.

ВООЗ заявила, що «вітає додавання ще одного терапевтичного засобу у світовій арсенал проти COVID-19», але висловила стурбованість з приводу вартості, яка, як повідомляється, перевищує 2000 доларів за дозу.

Глобальне агентство охорони здоров’я UNITAID веде переговори з Roche про більш низькі ціни і справедливий розподіл між регіонами, особливо в країнах з низьким і середнім рівнем доходів, йдеться в заяві ВООЗ.

Французька медична благодійна організація Medecins Sans Frontieres (MSF) зажадала забезпечити адекватну ціну і стійкий доступ до життєво важливих ліків під час пандемії.

Несправедливість розподілу вакцини проти COVID-19 стає все більш гострою, зокрема для африканських країн. Тим часом США, Великобританія, Франція, Німеччина та Ізраїль входять в число країн, які вже застосовують або оголосили про плани використання бустерних доз.