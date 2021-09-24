Сертифікати про вакцинацію тепер можна роздрукувати з порталу «Дія»

На порталі «Дія» з’явилася можливість згенерувати та роздрукувати сертифікати про вакцинацію від COVID-19. Про це повідомили у пресслужбі цифрової платформи.

Зокрема там розмістили інструкцію, як згенерувати сертифікат:

авторизуйтеся на порталі Дія за допомогою електронного підпису (КЕП);

натисніть «Отримати СOVID-сертифікат» на головній сторінці або в розділі «Послуги»;

підпишіть згоду про обробку персональних даних КЕПом;

коли Дія знайде дані про вашу вакцинацію в реєстрах, то вам надійде повідомлення про це на електронну пошту.

У «Дії» також додали відео-інструкцію, як роздрукувати сертифікати про вакцинацію.

Сьогодні також з’явилася можливість отримати «жовтий» сертифікат про отримання першої дози вакцини від COVID-19 з допомогою застосунку «Дія». Однак, наразі ця послуга доступна тільки користувачам iOS.

Від початку вакцинальної кампанії, за даними МОЗ, в Україні щеплено 6 624 028 людей, з них отримали одну дозу – 6 624 026 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 355 959 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 11 979 985 щеплень.

Щеплення в Україні проводять чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech і AstraZeneca (Covishield, SKBio). Всі вони передбачають введення двох доз препарату.