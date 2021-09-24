У «Дії» з’явилася можливість отримати «жовтий» сертифікат про вакцинацію

У застосунку «Дія» з’явилася можливість отримати «жовтий» сертифікат про отримання однієї дози вакцини від COVID-19. Наразі ця послуга доступна тільки для користувачів iOS.

Сертифікат діятиме 120 днів.

«Пізніше також запустимо їх і для користувачів Android, чекаємо на підтвердження від Google Play», – мовиться у повідомленні сервісу.

Як пояснили у «Дії», внутрішні сертифікати, «жовті» та «зелені», дозволять бізнесу працювати в умовах посиленого карантину, а людям – відвідувати масові заходи, спортзали та заклади харчування.

Щоб згенерувати новий сертифікат потрібно оновити застосунок «Дія» до останньої версії. Зайти в розділ «Послуги», натиснути «COVID-сертифікати», а далі «Отримати сертифікат». Згоду на передачу даних треба буде скріпити Дія.Підписом.