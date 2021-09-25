За добу від COVID-19 вакцинували понад 159 тисяч людей – МОЗ

Протягом доби 24 вересня від коронавірусної хвороби вакцинували 159 004 людини, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

«Одну дозу отримали 96 885 людей, повністю імунізовані – 62 119 людей», – йдеться в повідомленні.

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За даними МОЗ, протягом доби працювали 966 мобільних бригад, 2 977 пунктів щеплення, 345 центрів вакцинації.

Загалом за час кампанії з вакцинації вакцинувалися 6 624 028 людей, з них одну дозу отримали 6 720 913 людей, повністю імунізовані – 5 418 078 людей.